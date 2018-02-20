Зидан: "Наступает время, чтобы предоставить отдых Роналду"

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Зидан: "Наступает время, чтобы предоставить отдых Роналду"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен предоставить отдых лидерам своей команды в ближайших матчах.

"Я не знаю, на протяжении скольких лет Роналду играл, не отдыхая. Но наступает время, чтобы предоставить ему и другим лидерам команды отдых, чтобы они сохранили свою свежесть. Конечно же, мы говорим с ним об этом", - цитирует наставника "сливочных" Marca.

Напомним, Зидан оценил последние выступления "Реала". | soccernews.ru

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