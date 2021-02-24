Зидан назвал цель "Реала" в матче с "Аталантой"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что его команда будет стремиться к победе в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с итальянской "Аталантой".

"Вы говорите мне о наших травмированных, но я доверяю тем игрокам, которые у нас есть. Мы всегда играем ради победы, поэтому никогда не примем другой результат", - приводит слова Зидана Marca.

Матч "Аталанта" - "Реал" состоится завтра, 24 февраля, и начнется в 23:00 мск. Поединок пропустят такие важные игроки "Реала", как Серхио Рамос, Дани Карвахаль, Федерико Вальверде и Карим Бензема.

Не пропустите: Миранчук попал в заявку "Аталанты" на матч с "Реалом": полный список игроков. | http://soccernews.ru