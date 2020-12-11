Зидан назвал фаворита текущего розыгрыша Примеры

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан порассуждал о чемпионской гонке в Примере.

"Атлетико" является фаворитом Ла Лиги. Они доказывают это на поле. Сегодня они лидируют в турнирной таблице, и они всегда были конкурентоспособными. Мы знаем, что соперник силён", - цитирует Зидана Marca.

В субботу в 23:00 по московскому времени "Реал" примет "Атлетико" в рамках 13-го тура чемпионата Испании.

Сейчас "матрасники" опережают "сливочных" на 6 очков, имея при этом матч в запасе.

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