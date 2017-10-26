Зидан назвал фаворитов предстоящего ЧМ-2018

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан назвал претендентов на победу на чемпионате мира 2018 года.

"На титул чемпиона мира претендует много команд. Это сборные Бразилии, Аргентины, Германии, Испании… Это команды, которые всегда борются за победу на мундиале. Что же касается сборной Франции, то это молодая команда, имеющая в своём составе много талантливых футболистов. В России она может представлять собой опасность. Французская сборная прогрессирует с каждым годом, и мне нравится её игра. Так что вереди её ждут очень интересные годы", - отметил наставник.

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