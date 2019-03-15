Зидан назвал игроков, которым даст возможность играть в стартовом составе "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, кто попадет в основной состав команды. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

"Иско и Марсело хотят выйти на поле и играть, поэтому мы их там увидем. Марсело играл не так много, однако он отлично подготовлен и хорошо смотрится. Мы должны уважать то, что делал предыдущий тренер., но я вижу желание у Марсело, поэтому я доволен", - сказал Зидан.

Напомним, при Сантьяго Солари Иско и Марсело редко попадали в стартовый состав "Реала".

"Реал" занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 51 балл.

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