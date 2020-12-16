Зидан назвал лучшего французского нападающего в истории
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что он считает Карима Бензема лучшим французским нападающим в истории.
"Для меня именно Бензема является лучшим французским нападающим в истории. Он сыграл больше 500 матчей за "Реал", забил множество голов, устанавливал рекорды. Его игра говорит сама за себя. Поэтому он лучший для меня.
Карим стал более разноплановым игроком, чем раньше. Он думает не только о голах, ему нравится создавать моменты для партнеров", - цитирует Зидана Goal.
В нынешнем сезоне 32-летний Бензема провел за "Реал" 16 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14