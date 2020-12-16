Зидан назвал лучшего французского нападающего в истории

Теги реал мадридзинедин зиданкарим бензема

Зидан назвал лучшего французского нападающего в истории

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что он считает Карима Бензема лучшим французским нападающим в истории.

"Для меня именно Бензема является лучшим французским нападающим в истории. Он сыграл больше 500 матчей за "Реал", забил множество голов, устанавливал рекорды. Его игра говорит сама за себя. Поэтому он лучший для меня.

Карим стал более разноплановым игроком, чем раньше. Он думает не только о голах, ему нравится создавать моменты для партнеров", - цитирует Зидана Goal.

В нынешнем сезоне 32-летний Бензема провел за "Реал" 16 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 гола.

Не пропустите: Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гвардиола устроил скандал с резервным арбитром в концовке матча с "Вест Бромвичем"

Гвардиола устроил скандал с резервным арбитром в концовке матча с "Вест Бромвичем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов