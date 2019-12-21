Зидан назвал лучшего тренера в мире

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о главном тренере "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле.

Напомним, что в следующему году "бланкос" и "горожане" сыграют друг с другом в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Я уважаю Пепа и считаю его лучшим тренером мира. Конечно, мне нравится встречаться с ним и играть против его команд", - цитирует Зидана Marca.

Первый матч между "Реалом" и "Сити" пройдёт 26 февраля на "Сантьяго Бернабеу", а ответный - 17 марта на "Этихад Стэдиум".

Не пропустите: Лука Зидан: "Хочу добиться успеха благодаря работе, а не за счёт того, что я чей-то сын". | http://soccernews.ru