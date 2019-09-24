Зидан назвал причину большого количества травм у игроков "Реала"

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Зидан назвал причину большого количества травм у игроков "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с большим количеством травмированных игроков в королевском клубе.

"Я повторю то, что говорил ранее. Я не переживаю, но количество травмированных игроков меня беспокоит. Травмы это часть футбола, даже если постоянно следить за состоянием игроков. У нас в клубе работает квалифицированный медицинский персонал. Но порой команде нужна удара.

Игроки "Реала" не получают достаточного количества времени для отдыха. Мы провели семь матчей за 21 день. Футболисты проводят очень много матчей за сборные и по три игры за клуб в неделю. 

Я верю в нашу медицинскую службу. Мы должны уважать этих людей. Они доказали, что являются профессионалами", - приводит слова Зидана Marca.

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