Зидан назвал причину ничьей с "Челси" в полуфинале Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о ничейном результате первого матча 1/2 финала Лиги Чемпионов против лондонского "Челси" (1:1).

"Матч оказался очень сложным, но во втором тайме мы были хозяевами положения. У "Челси" много быстрых футболистов и они отлично начали матч. Впрочем, второй тайм был за нами. Мы остаемся в игре. Второй матч будет очень боевым", - приводит слова Зидана Movistar.

Ответный матч "Челси" - "Реал" состоится 5 мая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

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