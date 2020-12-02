Зидан назвал причину поражения "Реала" в матче с "Шахтером"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с донецким "Шахтером" (0:2).

"И я, и мои игроки отдали все силы. В последнем матче чемпионата Испании мы не заслуживали победу, но не сегодня. У нас нет другого выбора, кроме как готовиться к следующему матчу.

Сегодня мы создавали моменты, но нам не удалось забить первыми. Это упростило бы игру. Мы продолжим бороться и верить в успех.

Это тяжелый момент, но нам необходимо показать характер. Мы не заслуживали поражения в матче с "Шахтером", поэтому результат очень обидный для нас", - приводит слова Зидана Marca.

После пяти туров "Реал" занимает третье место в турнирной таблице группу В, набрав семь очков. В заключительном туре королевский клуб на своем поле встретится с менхенгладбахской "Боруссией". Матч состоится 9 декабря.

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