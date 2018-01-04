Зидан назвал приоритетного кандидата на замену Бензема

Теги зинедин зиданреал мадридкарим бенземафлорентино перестоттенхэмхарри кейн

Зидан назвал приоритетного кандидата на замену БенземаГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан назвал приоритетного кандидата на замену форварду своей команды Кариму Бензема.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, идеальной альтернативой своему соотечественнику французский специалист определил нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна. Учитывая пожелания своего наставника, президент королевского клуба Флорентино Перес намерен предпринять попытки подписать 24-летнего бомбардира "шпор" в летнее трансферное окно.

Напомним, "Реал" контактирует с двумя нападающими. | soccernews.ru

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