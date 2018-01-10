Зидан назвал приоритетные цели на текущий сезон

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан назвал приоритетные цели для своей команды на текущий сезон.

Так, по информации испанской прессы, наставник "сливочных" уже смирился с проигрышем текущей Ла Лиги каталонской "Барселоны". Поэтому его стратегия на оставшуюся часть сезона будет направлена на выигрыш кубка Испании и Лиги Чемпионов.

Напомним, Зидан заблокировал трансфер Аррисабалаги по личным мотивам. | soccernews.ru