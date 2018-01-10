Зидан назвал приоритетные цели на текущий сезон

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Зидан назвал приоритетные цели на текущий сезонГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан назвал приоритетные цели для своей команды на текущий сезон.

Так, по информации испанской прессы, наставник "сливочных" уже смирился с проигрышем текущей Ла Лиги каталонской "Барселоны". Поэтому его стратегия на оставшуюся часть сезона будет направлена на выигрыш кубка Испании и Лиги Чемпионов.

Напомним, Зидан заблокировал трансфер Аррисабалаги по личным мотивам. | soccernews.ru

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