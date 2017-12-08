Зидан назвал Роналду лучшим игроком в истории футбола

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан назвал ведущего форварда своей команды Криштиану Роналду лучшим игроком в истории мирового футбола.

"Криштиану делает на поле феноменальные вещи. Ни один игрок, который переходит в "Реал", не сможет превзойти Роналду. Да, его можно считать лучшим в истории" - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что вчера 32-летний Роналду получил свой пятый "Золотой мяч".

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