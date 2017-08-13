Зидан назвал состав "Реала" на матч против "Барселоны"

Теги барселонареал мадридзинедин зидан

Зидан назвал состав "Реала" на матч против "Барселоны"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан назвал состав своей команды на первый матч за Суперкубок Испании против каталонской "Барселоны".

Вратари: НавасКасильяЗидан.

Защитники: КарвахальСерхио Рамос, Варан, Начо, Марсело, Эрнандес.

Полузащитники: Кроос, Каземиро, Асенисо, Ковачич, Иско, Себальос.

Нападающие: Роналду, Бензема, Бэйл, Васкес.

Напомним, "Реал" окончательно отказался от идеи подписания Де Хеа. | soccernews.ru

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