Зидан назвал состав "Реала" на матч против "Барселоны"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан назвал состав своей команды на первый матч за Суперкубок Испании против каталонской "Барселоны".

Вратари: Навас, Касилья, Зидан.

Защитники: Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Начо, Марсело, Эрнандес.

Полузащитники: Кроос, Каземиро, Асенисо, Ковачич, Иско, Себальос.

Нападающие: Роналду, Бензема, Бэйл, Васкес.

Напомним, "Реал" окончательно отказался от идеи подписания Де Хеа. | soccernews.ru