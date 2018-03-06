Зидан назвал состав "Реала" на матч с ПСЖ: Кроос, Модрич, Бэйл и Иско остались в запасе

Теги зинедин зиданреал мадридпсж

Зидан назвал состав "Реала" на матч с ПСЖ: Кроос, Модрич, Бэйл и Иско остались в запасеГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан назвал состав своей команды на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Так, с первых минут матча на "Парк де Пренс" в составе королевского клуба выйдут: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Ковачич, Васкес, Асенсио, Роналду, Бензема.

Напомним, Рамос хочет, чтобы "Реал" подписал игрока ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Лондонский экзамен Турина: "Ювентус" едет на "Уэмбли" забивать "Тоттенхэму"

Лондонский экзамен Турина: "Ювентус" едет на "Уэмбли" забивать "Тоттенхэму"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов