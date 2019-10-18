Зидан назвал совпадением встречу с Погба в Дубае

Теги реал мадридманчестер юнайтедзинедин зиданполь погба

Зидан назвал совпадением встречу с Погба в Дубае

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что его встреча с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба в Дубае не была запланированной.

"Это просто совпадение, стечение обстоятельств. Он был там, где я занимался своими делами. Увидев друг друга, мы пообщались, но это личное. Я не расскажу, о чём мы говорили. Мы давно знакомы. Мы пересеклись, остановились и поговорили", - цитирует французского тренера AS.

Прошлым летом Зидан настаивал на трансфере Погба, но "Реалу" не удалось договориться с "МЮ" об условиях сделки.

Впрочем, рулевой "бланкос" не теряет надежд заполучить звёздного соотечественника и по-прежнему лоббирует его переход.

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