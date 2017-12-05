Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч".

"Как по мне, то победить должен Криштиану Роналду, потому что он провел потрясающий сезон. Он забивал, команда выигрывала, а его вклад был фундаментальным. Я очень рад за него ", - цитирует наставника "сливочных" FootMercato.

Напомним, Зидан поддержал Роналду. | soccernews.ru