Зидан назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

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Зидан назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч".

"Как по мне, то победить должен Криштиану Роналду, потому что он провел потрясающий сезон. Он забивал, команда выигрывала, а его вклад был фундаментальным. Я очень рад за него", - цитирует наставника "сливочных" FootMercato.

Напомним, Зидан поддержал Роналду. | soccernews.ru

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