Зидан назвал своего кандидата на "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о том, кто заслуживает получить "Золотой мяч" в этом году.

"У нас есть игрок, который достоин выиграть этот "Золотой Мяч" - Карим Бензема.

Это важный момент для него, я надеюсь, он будет вознагражден", - сказал французский специалист.

Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" пройдет уже завтра, 29 ноября в Париже.

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