Зидан назвал свой лучший момент в "Реале"

Зинедин Зидан, который покидает пост наставника "Реала", поговорил о моментах в его карьере.

"Победа в Примере в позапрошлом сезоне была моим лучшим моментом в "Реале". Худший? Поражение от "Леганеса" в Кубке Испании в прошлом сезоне получилось болезненным. Остался бы я, если бы мы уступили в финале Лиги Чемпионов? Не знаю. Возможно, это повлияло бы.

Ни один из футболистов команды не имеет отношения к этому решению. Они отнеслись к этому с уважением, как и ко всем тренерским решениям во время моей работы. После трех сезонов сложно продолжать работать и сохранять мотивацию. В таком положении я и нашел себя" - приводит слова Зидана Football Espana.

Читайте также: Зидан: "Не занимаюсь поисками новой команды". | http://soccernews.ru