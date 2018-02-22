Зидан: "Не беспокоюсь из-за того, что Бензема не забивает"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о слабой результативности в текущем сезоне форварда своей команды Карима Бензема.

" Я не волнуюсь из-за того, что он не забивает. Конечно же, он хочет забить. В игре против "Бетиса" он забил. В среду ему не удалось это сделать, но он проделал хорошую работу во благо команды. Кроме того, он хорошо взаимодействовал с Иско, который действовал под ним, Ковачичем, Каземиро, Васкесом и Асенсио, которые отлично поработали. Я - счастлив ", - цитирует наставника "сливочных" AS.

Напомним, Зидан оценил последние выступления Бэйла. | soccernews.ru