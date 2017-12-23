Зидан: "Не будем сходить с ума из-за поражения"

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Зидан: "Не будем сходить с ума из-за поражения"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился эмоциями после матча 17-го тура Примеры против "Барселоны".

"Мы хорошо начали матч, до перерыва была равная игра. Во втором тайме мы совершили ошибку, плохо защищались и пропустили гол. На таком уровне всё решают детали. Очень обидное для нас поражение. Нам тяжело сейчас, но таков результат, это футбол. Выбор состава на матч - полностью моё решение. Ковачич вышел, чтобы сдерживать Месси, и у него это получалось.

Не будем сходить с ума из-за поражения. Мы никогда не опустим руки. Сейчас будет перерыв в чемпионате, мы обдумаем наше положение, проанализируем ошибки. Потом некоторое время побудем с семьёй и вернёмся назад. Ещё ничего не решено" - приводит слова Зидана Marca.

Не пропустите видеообзор матча "Реал" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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