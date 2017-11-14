Зидан не будет препятствовать уходу Роналду

Теги реал мадридкриштиану роналдузинедин зидан

Зидан не будет препятствовать уходу РоналдуГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не будет препятствовать уходу из клуба ведущего бомбардира его команды Криштиану Роналду.

Как информирует испанская пресса, по окончанию текущего сезона наставник "сливочных" будет готов отпустить лидера своего коллектива, если тот изъявит такое желание.

В составе "Реала" Роналду отметился 414 голами и 127 результативными передачами в 407 матчах.

Напомним, Роналду пропустил тренировку "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-15 самых атакующих команд Европы

Топ-15 самых атакующих команд Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов