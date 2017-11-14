Зидан не будет препятствовать уходу Роналду

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не будет препятствовать уходу из клуба ведущего бомбардира его команды Криштиану Роналду.

Как информирует испанская пресса, по окончанию текущего сезона наставник "сливочных" будет готов отпустить лидера своего коллектива, если тот изъявит такое желание.

В составе "Реала" Роналду отметился 414 голами и 127 результативными передачами в 407 матчах.

Напомним, Роналду пропустил тренировку "Реала". | soccernews.ru