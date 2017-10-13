Зидан: "Не буду тренировать "Барселону", у меня - "белое" сердце"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о своей возможной работе в каталонской "Барселоне".

" У меня - "белое" сердце. Я пришел сюда еще игроком. После выступлений за "Реал" у меня была возможность поехать в другое место, но я отказался. Увидим, что произойдет в будущем, но тренировать "Барселону" я не буду ", - цитирует наставника "сливочных" le10sport.

Напомним, Зидан высказался о возможном провозглашении независимости Каталонии. | soccernews.ru