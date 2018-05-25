Зидан: "Не думаем, что победа должна достаться именно нам"
Наставник "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов.
"Сегодня мы рады, что впереди у нас еще один финал. Этот момент никогда не повторится. Впереди много новых замечательных моментов, но второго сегодня или завтра не будет. Испытываем ли мы давление? Это жизнь. Давление делает ее лучше.
Люди могут рассуждать, кто фаворит, но мы знаем, что в этой игре нет фаворитов. Шансы команд равны, как и в любом финале. Мы должны продемонстрировать свою игру и постараться выиграть. Мы не считаем себя фаворитами и не думаем, что победа должна достаться именно нам" - приводит слова Зидана сайт УЕФА.
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