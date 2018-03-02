Зидан: "Не думаю, что "Реалу" будет легко с ПСЖ из-за отсутствия Неймара"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что потеря нападающего Неймара не ослабит ПСЖ перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"ПСЖ является сильной командой и Неймара заменит другой хороший футболист. Не думаю, что из-за его отсутствия нам будет легче. Я сожалею, что он получил травму", - цитирует Зидана Marca.
Напомним, что Неймар из-за перелома выбыл из строя на срок до трех месяцев.
Матч ПСЖ - "Реал" состоится 6 марта. В первом матче королевский клуб был сильнее со счетом 3:1.
Не пропустите: Десайи: "У ПСЖ есть шансы на проход "Реала" и без Неймара". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Особенный выезд Рафаэля Бенитеса: "Ньюкасл" едет в гости к "Ливерпулю"
-
Домашнее превосходство: ЦСКА открывает весеннюю часть РФПЛ поединком против "Урала"
-
Итоги 26 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
Футбольная нация: символическая сборная лучших баскских игроков
-
Как "развести" китайцев на деньги: бизнес урок от Джексона Мартинеса
Лента новостей
-
Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"
-
Кака поделился мнением об успехах Криштиану Роналду
-
Суперкубок России может быть разыгран в Катаре
-
Симоне Индзаги прокомментировал возможность возглавить "Ювентус"
-
Мартинес отрицает наличие договорённости с "Интером"
-
"Порту" – "Спортинг" - 2:1 (обзор)
-
"Драконы" сильнее "львов": "Порту" взял верх над "Спортингом"
-
Гарай восстановился после травмы
-
Мойя в дебютном матче за "Реал Сосьедад" сделал больше сейвов, чем в любой другой игре этого сезона в составе "Атлетико"
-
Пять ключевых игроков ПСЖ пропустят матч с "Труа"
-
"Атлетико" нашёл замену Карраско
-
Особенный выезд Рафаэля Бенитеса: "Ньюкасл" едет в гости к "Ливерпулю"
-
"Монако" – "Бордо" - 2:1 (обзор)
-
"Монако" одержал волевую победу над "Бордо"
-
Хамес близок к возвращению в строй
-
Домашнее превосходство: ЦСКА открывает весеннюю часть РФПЛ поединком против "Урала"
-
"Боруссия М" – "Вердер" - 2:2 (обзор)
-
Менхенгладбахская "Боруссия" и "Вердер" расписали результативную ничью
-
Промес готов забить "Локомотиву"
-
"Интер" согласовал первый летний трансфер