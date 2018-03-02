Зидан: "Не думаю, что "Реалу" будет легко с ПСЖ из-за отсутствия Неймара"



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что потеря нападающего Неймара не ослабит ПСЖ перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"ПСЖ является сильной командой и Неймара заменит другой хороший футболист. Не думаю, что из-за его отсутствия нам будет легче. Я сожалею, что он получил травму", - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что Неймар из-за перелома выбыл из строя на срок до трех месяцев.

Матч ПСЖ - "Реал" состоится 6 марта. В первом матче королевский клуб был сильнее со счетом 3:1.

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