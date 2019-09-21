Зидан: "Не думаю об уходе из "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слухи о его возможном увольнении.

"Я чувствую себя уверенно и не думаю об уходе. Я научился никогда не сдаваться. Если почитать прессу, то можно подумать, что меня уже здесь нет. Это работа журналистов и мы не можем её контролировать.

Меня не беспокоит то, что я слышу о Моуринью. Что есть, то есть. И я не обязан говорить, читал ли я об этом. В этом клубе достаточно проиграть один матч, чтобы начались разговоры о проблемах.

Я вернулся, потому что мне понравился новый проект. Я здесь, и я буду стараться. Нам нужно сохранять единство, чтобы достичь своих целей. Сейчас я думаю только о победе в завтрашнем матче с "Севильей", - приводит слова француза AS.

"Реал" набрал в четырёх стартовых турах Примеры 8 очков, а в Лиге Чемпионов начал с разгромного поражения от ПСЖ.

Контракт Зидана со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года, а его возможное увольнение обойдётся клубу в 80 миллионов евро.

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