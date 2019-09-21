Зидан: "Не думаю об уходе из "Реала"

Теги реал мадридзинедин зидан

Зидан: "Не думаю об уходе из "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слухи о его возможном увольнении.

"Я чувствую себя уверенно и не думаю об уходе. Я научился никогда не сдаваться. Если почитать прессу, то можно подумать, что меня уже здесь нет. Это работа журналистов и мы не можем её контролировать.

Меня не беспокоит то, что я слышу о Моуринью. Что есть, то есть. И я не обязан говорить, читал ли я об этом. В этом клубе достаточно проиграть один матч, чтобы начались разговоры о проблемах. 

Я вернулся, потому что мне понравился новый проект. Я здесь, и я буду стараться. Нам нужно сохранять единство, чтобы достичь своих целей. Сейчас я думаю только о победе в завтрашнем матче с "Севильей", - приводит слова француза AS.

"Реал" набрал в четырёх стартовых турах Примеры 8 очков, а в Лиге Чемпионов начал с разгромного поражения от ПСЖ.

Контракт Зидана со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года, а его возможное увольнение обойдётся клубу в 80 миллионов евро.

Не пропустите: Лидеры "Реала" недовольны Зиданом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Давид Силва забил самый быстрый гол в этом сезоне АПЛ

Давид Силва забил самый быстрый гол в этом сезоне АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов