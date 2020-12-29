Зидан не хочет, чтобы Иско ушел из клуба зимой
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не желает расставаться с хавбеком команды Иско в ближайшее трансферное окно.
Как передает AS, из-за возможных проблем с составом в виду частых травм, Зидан намерен сохранить Иско до конца текущего сезона.
Напомним, соглашение полузащитника со "сливочными" заканчивается 30 июня 2022 года. Но игрок уже просил о трансфере. Это связано с конфликтом внутри коллектива.
СМИ также сообщали ранее об интересе "Севильи" 28-летнему испанцу.
В сезоне 2020/2021 Ла Лиги Иско выходил на поле в 10 матчах. На его счету одна результативная передача.
Читать также: Иско определился с новым клубом| http://soccernews.ru
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|Команда
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
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|Бетис
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|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
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|20
|14