Зидан не хочет, чтобы Иско ушел из клуба зимой

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Зидан не хочет, чтобы Иско ушел из клуба зимойГлавный тренер "Реала" Зинедин Зидан не желает расставаться с хавбеком команды Иско в ближайшее трансферное окно. 

Как передает AS, из-за возможных проблем с составом в виду частых травм, Зидан намерен сохранить Иско до конца текущего сезона. 

Напомним, соглашение полузащитника со "сливочными" заканчивается 30 июня 2022 года. Но игрок уже просил о трансфере. Это связано с конфликтом внутри коллектива.

СМИ также сообщали ранее об интересе "Севильи" 28-летнему испанцу.

В сезоне 2020/2021 Ла Лиги Иско выходил на поле в 10 матчах. На его счету одна результативная передача.

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