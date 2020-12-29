Зидан не хочет, чтобы Иско ушел из клуба зимой

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не желает расставаться с хавбеком команды Иско в ближайшее трансферное окно.

Как передает AS, из-за возможных проблем с составом в виду частых травм, Зидан намерен сохранить Иско до конца текущего сезона.

Напомним, соглашение полузащитника со "сливочными" заканчивается 30 июня 2022 года. Но игрок уже просил о трансфере. Это связано с конфликтом внутри коллектива.



СМИ также сообщали ранее об интересе "Севильи" 28-летнему испанцу.