Зидан не хочет, чтобы Рамос ушел из "Реала"
Фото: Твиттер @SergioRamos
Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал возможный капитана команды Серхио Рамоса из клуба после окончания сезона.
"Надеюсь, это не последнее "эль-класико" для Рамоса и он останется в "Реале" — цитирует Зидана Marca.
Ранее сообщалось, что "сливочные" не хотят отпускать 35-летнего защитника этим летом. Однако остается открытым вопрос о новом контракте. Испанец настаивает на своих условиях, которые не подходят руководству "королевского клуба". Текущий договор Рамоса с "Реалом" заканчивается летом этого года.
Напомним, завтра в Мадриде пройдет матч между "Реалом" и "Барселоной", но капитан хозяев не сможет помочь своему клубу из-за травмы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14