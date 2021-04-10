Зидан не хочет, чтобы Рамос ушел из "Реала"

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Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал возможный капитана команды Серхио Рамоса из клуба после окончания сезона.

"Надеюсь, это не последнее "эль-класико" для Рамоса и он останется в "Реале" — цитирует Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что "сливочные" не хотят отпускать 35-летнего защитника этим летом. Однако остается открытым вопрос о новом контракте. Испанец настаивает на своих условиях, которые не подходят руководству "королевского клуба". Текущий договор Рамоса с "Реалом" заканчивается летом этого года.

Напомним, завтра в Мадриде пройдет матч между "Реалом" и "Барселоной", но капитан хозяев не сможет помочь своему клубу из-за травмы.