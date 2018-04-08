Зидан: "Не хочу ничего слышать о фаворитизме "Реала" в Лиге Чемпионов"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слова своего коллеги из "Атлетико" Диего Симеоне, который назвал королевский клуб главным фаворитом на победу в Лиге Чемпионов.
"Мне не нравятся такие заявления, и я не хочу ничего слышать об этом. Мы должны думать об игре в среду, это ответный матч и ничего больше. Мы должны думать только об этом. Остальное меня не интересует. Ни то, что произошло, ни будущее. Только среда. Такие комментарии ничего не значат. Мы сосредоточены на том, что мы должны сделать", - цитирует наставника "сливочных" AS.
Напомним, сегодня "Реал" сыграл вничью с "Атлетико". | soccernews.ru
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