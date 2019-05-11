Зидан: "Не хочу отвечать на заявления агента Бэйла"

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Зидан: "Не хочу отвечать на заявления агента Бэйла"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался отвечать на вопрос о своём отношении к последним заявлениям Джонатана Барнетта, агента валлийского вингера Гарета Бэйла.

Напомним, что агент сообщил о желании своего клиента отработать до конца контракт с "бланкос". После этого появилась информация, что звёздного футболиста могут отправить в дубль, если он не захочет покидать клуб.

"Я не хочу отвечать на заявления агента Бэйла. Каждый делает свою работу. Меня больше беспокоит предстоящий матч. Я не буду рассказывать вам о наших разговорах с Бэйлом. Я общаюсь со всеми игроками, но это остаётся внутри команды", - цитирует Зидана Marca.

Контракт 29-летнего Бэйла с "Реалом" рассчитан до 2022 года. Его зарплата со всевозможными бонусами составляет 27 миллионов евро за сезон.

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