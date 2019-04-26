Зидан не может договориться с руководством "Реала" о судьбе Иско

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет сохранить в команде полузащитника Иско, сообщает AS.

По сведениям издания, наставник королевского клуба рассчитывает на хавбека в следующем сезоне. При этом руководство клуба настаивает на продаже игрока, опасаясь, что он может угодить в запас из-за возможного трансфера Эдена Азара, что приведет к снижению стоимости Иско.

В нынешнем сезоне 27-летний Иско провел за "Реал" 33 матча во всех турнирах, в которых забил забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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