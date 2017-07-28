Зидан не намерен форсировать подготовку Роналду

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не намерен форсировать подготовку к сезону ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду.

Как информирует испанская пресса, главная звезда королевского клуба все еще находится в отпуске. В расположение своей команды, как и было им согласовано с наставником "сливочных", вернется только в начале августа. Учитывая успешные результаты предыдущего сезона, Зидан планирует не нагружать своего ключевого форварда в первых официальных матчах, дабы дать ему возможность подойти в своей лучшей форме к главным играм.

Напомним, "Реал" будет готов включиться в гонку за Дибалой. | soccernews.ru