Зидан не намерен покидать "Реал" ради другой команды

Теги реал мадридзинедин зидан

Зидан не намерен покидать "Реал" ради другой командыГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан до сих пор не определился со своим будущим, информирует Marca.

Однако, по сведениям издания, ближайшим летом наставник "сливочных" не покинет "Сантьяго Бернабеу" ради работы в другом месте. Прекращение сотрудничества 45-летнего специалиста и королевского клуба по окончанию текущего сезона возможно только из-за личных мотивов француза.

Напомним, в случае провала переговоров по Неймару, "Реал" будет готов приобрести семь игроков. | soccernews.ru

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