Зидан: "Не намерен просить зимой нового форварда"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан раскрыл некоторые из своих трансферных планов на зимнее трансферное окно.

"Я не собираюсь просить зимой нового форварда. Карим - хорош. Сегодня он не забил. У каждого может быть свое мнение. Кажется, что Карим должен всегда забивать, но он сыграл хорошую игру, он хорошо двигался... Я доволен его игрой", - цитирует наставника "сливочных" AS.

Напомним, сегодня "Реал" вышел в финал клубного Чемпионата Мира. | soccernews.ru