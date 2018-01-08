Зидан не нуждается в усилении состава

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал понять, что его команда не нуждается в усилении.

"Сейчас новички мне не нужны, потому что я доволен командой. Но посмотрим, что случится до закрытия трансферного окна" - приводит слова Зидана Football Espana.

Напомним, что "Реал" повторил худший результат клуба за последние десять лет, не сумев победить в четырёх подряд гостевых матчах в Примере. | http://soccernews.ru