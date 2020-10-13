Зидан не отказался от идеи купить Погба

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Зидан не отказался от идеи купить Погба

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан не утратил интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.

Как сообщает Marca, французский тренер всё ещё хочет видеть своего соотечественника на "Сантьяго Бернабеу".

Однако шансы на сделку невелики, поскольку покупка хавбека "МЮ" не входит в планы руководства королевского клуба.

Сам Погба ранее признался, что мечтает выступать за "Реал".

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