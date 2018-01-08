Зидан не переживает из-за большого отставания от "Барселоны"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию в чемпионской гонке Примеры.

"Я готов к подобного рода трудностям. Хочу доказать, что могу быть хорошим тренером и в сложные времена. Меня не удивляет, когда что-то не получается. Я знаю, как реагировать, знаю, что есть опасность, но меняться не собираюсь" - приводит слова Зидана Marca.

Отметим, что "Реал" отстает от "Барселоны" в турнирной таблице Примеры на 16 очков.

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