Зидан: "Не представляю "Реал" без Варана"

Теги реал мадридзинедин зиданрафаэль варан

Зидан: "Не представляю "Реал" без Варана"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не хочет отпускать защитника команды Рафаэля Варана.

Ранее сообщалось, что футболист хочет покинуть клуб.

"Не представляю, как будет выглядеть клуб без Варана. Он молод и 8 лет находится в мадридском клубе, у него все хорошо.

Не хочу ничего комментировать. Важно то, что игрок говорит мне, сейчас он в лучшем клубе в мире, выиграл много трофеев, и я думаю, что у него все хорошо", - сказал Зидан.  

Варан перешел в "Реал" в 2011 году, клуб выкупил футболиста за 10 млн евро. Контракт был подписан на 6 лет.

Не пропустите: Зидан и Перес не могут согласовать замену для Варана| http://soccernews.ru

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