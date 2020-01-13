Зидан не проиграл ни одного финала в качестве тренера

Мадридский "Реал" стал обладателем Суперкубка Испании, обыграв мадридский "Атлетико" в серии пенальти.

Таким образом, главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан продолжил свою победную серию в финалах. В качестве тренера француз выиграл девять финалов из девяти.

Ранее "Реал" под руководством Зидана выиграл три Лиги чемпионов, по два раза добился успеха в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также завоевал Суперкубок Испании.

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