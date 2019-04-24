Зидан: "Не скажу, кто будет основным вратарем "Реала" в следующем сезоне"



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан ответил на вопрос о том, кто станет основным голкипером команды в следующем сезоне.

"Не скажу, кто будет основным вратарем "Реала" в следующем сезоне. В данный момент не время говорить об этом. Сейчас важно лишь то, что Куртуа и Навас в хорошей форме и готовы выйти на поле", - приводит слова Зидана твиттер MAJ.

Ранее сообщалось, что Зидан не рассчитывает на Куртуа в следующем сезоне и попросил руководство клуба продать его в летнее трансферное окно. В этом случае основным вратарем королевского клуба будет Навас.

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