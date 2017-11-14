Зидан не сможет рассчитывать еще на одного ключевого игрока "Реала" в матче против "Атлетико"

Теги реал мадридатлетико мадридзинедин зидандани карвахаль

Зидан не сможет рассчитывать еще на одного ключевого игрока "Реала" в матче против "Атлетико"Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не сможет рассчитывать еще на одного ключевого игрока своей команды в предстоящем мадридском дерби Ла Лиги против "Атлетико".

Так, по информации Marca, в ближайшую субботу "сливочным", скорее всего, вряд ли поможет Дани Карвахаль. В королевскому клубе предпочитают плавно вводить в игровой ритм своего 25-летнего бека, который имел серьезные проблемы с сердцем.

Отметим, что также против "Атлетико" не сыграют Кейлор Навас, Гарет Бэйл и Матео Ковачич.

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