Зидан: "Не собираюсь избавляться от игроков, которые еще три месяца назад были великолепными"

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Зидан: "Не собираюсь избавляться от игроков, которые еще три месяца назад были великолепными"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о неудачных выступлениях своей команды в текущем сезоне.

"Пресса говорит, что игроки - не столь великолепны и от них нужно избавиться. Но я вижу ситуацию по-другому. Им нужна помощь. Мы все находимся в одной лодке. Я никого не выбрасываю из лодки. Если мы переживаем тяжелый период, то это вина каждого, а не одного или двух человек.

Как вы уже говорили, мы прожили два невероятных года. Это важно помнить людям. Я не собираюсь избавляться от игроков, которые еще три месяца назад были великолепными. Прямо сейчас мы собираемся работать еще усерднее и стараться прогрессировать", - цитирует наставника "сливочных" AS.

Напомним, летом на трех новых игроков "Реал" может потратить 300 миллионов евро. | soccernews.ru

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