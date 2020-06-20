Зидан не стал отвечать на слова Пике о благосклонности судей к "Реалу"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался вступать в полемику с защитником "Барселоны" Жераром Пике.
Ранее испанский центрбек заявил, что "сливочным" будет трудно терять очки, учитывая происходящее в двух матчах после возобновления сезона. Футболист не пояснил, что имеет в виду, однако, скорее всего, он намекает на решения арбитров в пользу столичной команды при спорных эпизодах.
"Слова Пике? Можно говорить что угодно, но меня волнует только завтрашняя игра. У меня есть своё мнение, но я его высказывать не буду", - цитирует Зидана AS.
Напомним, что в пятницу "Барса" потеряла очки в матче с "Севильей" и теперь "Реал" может обогнать её в турнирной таблице, сместив с первого места.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14