Зидан не стал отвечать на слова Пике о благосклонности судей к "Реалу"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался вступать в полемику с защитником "Барселоны" Жераром Пике.

Ранее испанский центрбек заявил, что "сливочным" будет трудно терять очки, учитывая происходящее в двух матчах после возобновления сезона. Футболист не пояснил, что имеет в виду, однако, скорее всего, он намекает на решения арбитров в пользу столичной команды при спорных эпизодах.

"Слова Пике? Можно говорить что угодно, но меня волнует только завтрашняя игра. У меня есть своё мнение, но я его высказывать не буду", - цитирует Зидана AS.

Напомним, что в пятницу "Барса" потеряла очки в матче с "Севильей" и теперь "Реал" может обогнать её в турнирной таблице, сместив с первого места.

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