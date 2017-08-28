Зидан: "Не стоит винить Бензема за нереализованные моменты"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не стал обвинять нападающего Карима Бензема за его игру в матче 2-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (2:2).
"Свист со стороны фанатов в адрес Бензема? Они могут вести себя так, как захотят. Освистывание Карима это не проблема. В раздевалке я встречу его с улыбкой и скажу, чтобы он продолжал работать. Бензема не сумел отличиться, но проделал большую победу на поле. Нельзя винить игрока за нереализованные моменты", - приводит слова Зидана Marca.
Напомним, что 29-летний Бензема в этом матче не сумел отметиться результативными действиями, упустив несколько отличных возможностей.
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