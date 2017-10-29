Зидан: "Не удивлен игрой, которую демонстрирует Мариано Диас"

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Зидан: "Не удивлен игрой, которую демонстрирует Мариано Диас"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о прогрессе своего бывшего подопечного Мариано Диаса, ныне выступающего за французский "Лион".

"Я не удивлен его игрой, и очень рад этому. Я работал с ним в качестве тренера, зная его еще со второй команды, я знаю его способности, поэтому я не удивлен... Я не хотел его отпускать, но ему была нужна игровая практика", - цитирует наставника "сливочных" Dom Balon.

Напомним, Зидан высказался о предстоящем матче "Реала" против "Жироны". | soccernews.ru

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