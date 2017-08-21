Зидан не увидел потенциала в возможном новичке "Барселоны"

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Зидан не увидел потенциала в возможном новичке "Барселоны"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не увидел потенциала в потенциальном новичке каталонской "Барселоны" Жане-Мишеле Сери.

Как информирует испанская пресса, в текущее трансферное окно скауты королевского клуба предложили наставнику "сливочных" рассмотреть вариант с приобретением 26-летнего хавбека французской "Ниццы". Однако Зидан исключил покупку Сери ввиду того, что в его команде уже имеется достаточное количество игроков на его позиции, а также по причине того, что он не увидел достаточного потенциала в ивуарийце, чтобы стать игроком основного состава "Реала".

Напомним, Зидан намерен сохранить текущий состав своей команды. | soccernews.ru

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