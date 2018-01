Зидан не верит в уход Роналду из "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не считает достоверной информацию о возможном уходе из королевского клуба нападающего Криштиану Роналду.

Ранее СМИ сообщали об интересе к 32-летнему португальцу со стороны ПСЖ, который готов платить звёздному футболисту порядка 60 миллионов евро в год.

"Я не могу представить "Реал" без Криштиану. Он наш игрок и хочет завершить карьеру здесь. Просто не представляю его в другом клубе" - цитирует французского наставника Four Four Two.

