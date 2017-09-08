Зидан: "Не вижу Ла Лигу без "Барселоны"

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Зидан: "Не вижу Ла Лигу без "Барселоны"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о возможном выходе каталонской "Барселоны" из состава испанской Ла Лиги.

"Что я могу сказать, так это то, что я не вижу испанский чемпионат без "Барселоны". Я не вижу такого поворота событий, как футбольный болельщик и как поклонник этого вида спорта. "Барселона" всегда должна играть в этой лиге. И я надеюсь, что выхода ее из Ла Лиги не произойдет", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Перес высказался о роли Зидана в успехах "Реала". | soccernews.ru

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