Зидан: "Не вижу Ла Лигу без "Барселоны"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о возможном выходе каталонской "Барселоны" из состава испанской Ла Лиги.

" Что я могу сказать, так это то, что я не вижу испанский чемпионат без "Барселоны". Я не вижу такого поворота событий, как футбольный болельщик и как поклонник этого вида спорта. " Барселона" всегда должна играть в этой лиге. И я надеюсь, что выхода ее из Ла Лиги не произойдет ", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Перес высказался о роли Зидана в успехах "Реала". | soccernews.ru