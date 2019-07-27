Зидан не явился в раздевалку "Реала" после разгрома от "Атлетико"

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Зидан не явился в раздевалку "Реала" после разгрома от "Атлетико"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан тяжело перенес разгромное поражение от "Атлетико" (3:7) в Международном кубке чемпионов.

По сведениям AS, после матча расстроенные футболисты "Реала" хотели услышать слова поддержки от тренера, однако француз не явился в раздевалку команды.

Отмечается, что Зидан был в гневе от результата, поэтому решил не накалять обстановку. После пресс-конференции он сразу же отправился в автобус.

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