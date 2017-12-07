Зидан не заинтересован в подписании Де Хеа

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о возможном приобретении его клубом голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

"У меня есть два вратаря, это понятно?. Я являюсь тренером "Реала", и я доволен своими двумя вратарями, я всегда буду повторять это. Я доволен Кейлором, хотя нам всем есть куда прогрессировать", - цитирует наставника "сливочных" Mirror.

Напомним, у Зидана наметились серьезные проблемы с составом перед матчем с "Севильей". | soccernews.ru